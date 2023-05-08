Sabancı artık Oxford mezunu...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Pınar Sabancı, Oxford Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı'ndan mezun oldu. Sabancı, mezuniyet töreninden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak; "Hem kıpır kıpır, hem biraz buruk içim bugün… Her veda hüzünlü elbet ama burada olmuş, bu duvarların arasında hayranı olduğum onlarca yazar, bilim insanı, düşünür ile aynı havayı solumuş olmanın mutluluğu, gururu ayrı… İyi ki..." notunu düstü. Sabancı'nın takipçileri paylaşıma tebrik yorumları yaparak Sabancı Ailesini kutladılar.