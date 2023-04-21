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Yola çıktılar...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri bayramı İstanbul dışında geçirmek için havaalanına akın etti.

Giriş: 24 Nisan 2023 Pazartesi
Yola çıktılar...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri Ramazan Bayramı öncesi İstanbul Havalimanı’na akın etti. Bayramı yurtdışı ve yurtiçinde geçirmek isteyen isimler, önceki gün havalimanında renkli görüntüler sergiledi. Çarmıklı Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çarmıklı ve eşi Zeynep Hanım’ın tercihi Roma oldu. İkili, bayramı aşıklar şehri Roma’da geçireceklerini söyledi. Şebnem-Celal Çapa da tercihini yurtdışından yana kullandı. Çift, tatil için Barcelona’ya uçtu. Sunucu ve oyuncu Ebru Akel, köpeğiyle birlikte Bodrum’a gitti. Akel, uçuş öncesi köpeğini su içirirken objektiflere yansıdı. İş dünyasının önemli isimlerinden Alarko Holding Yönetim Kurulu üysei Leyla Alaton Bayram tatilini için Barcelona da yaşayan oğlunun yanına gitti. Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Baran Aras ve eşi Elif İnci Aras, oğulları Atlas ile birlikte tatil için Lizbon’a uçtu.

Onur AYDIN

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