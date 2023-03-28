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Boğaz'da balık tuttular!

Aşkları dolu dizgin devam eden genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel önceki gün birlikte Boğaz'da balık tuttu.

Giriş: 28 Mart 2023 Salı
Boğaz'da balık tuttular!

Bir süredir aşk yaşayan genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel önceki gün birlikte Boğaz'da balık tuttu. Sık sık birlikte yurt dışına tatile giden ikili, bu sefer de balıkçı teknesiyle Boğaz’daydı. Kandilli'ye demir atan çiftten Erçel, tuttuğu balıklarla poz verdi. İkili keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi. Geçtiğimiz günlerde de Paris'ten dönen çift, çok mutlu olduklarını ve ilişkilerinin ciddi olduğunu söylemişti. Hande Erçel, "Tatilimiz güzel geçti, her şey çok güzel" demişti. Hakan Sabancı ise yeni birlikteliği için "Ciddi bir ilişki" yorumunu yapmıştı.

Hakan Sabancı Hande Erçel boğaz

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