Monako'da şık balo!

Prenses Grace Kelly Vakfı'nın dünyadaki yardıma muhtaç çocuklar için düzenlendiği 65. Monte Carlo Gül Balosu, Monako Prensi II. Albert ve Hannover Prensesi Caroline'in ev sahipliğinde Monako'da gerçekleşti. Her sene farklı bir ambiyansta gerçekleşen Gül Balosu, bu sene de oldukça renkli geçti. Gül Balosu'na katılan cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman, gecede şıklığıyla çok konuşuldu. Monte Carlo La Société des Bains de Mer'in (SBM) Türkiye temsilcisi Hülya Biren, Türkiye'den gelen misafirlerini baloda ağırladı.