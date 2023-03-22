Sabancı'ya Minerva Kadın Ödülü!

TÖSSED Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Dilek Sabancı, Avusturya'nın en prestijli ödülü olan Minerva Kadın Ödülü'nün sahibi oldu. Modacı Atıl Kutoğlu, yakın dostu Dilek Sabancı'yı bu özel gününde yalnız bırakmadı. Prens Hubertus von Hohenlohe'yle aynı masada oturan Sabancı ve Kutoğlu, gece boyunca prensle sohbet etti. Atıl Bey, törenden kareleri sosyal medya hesabından; "Sevgili çok eski dostlarım Dilek Sabancı ve Prens Hubertus von Hohenlohe‘yle Park Hyatt Vienna‘da (Dilek çok yakında Avusturya ‘nın prestijli Minerva kadın ödülünü alıyor.)" yazarak paylaştı.