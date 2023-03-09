Afetzedeler için sahada!

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı'nın kızı Melisa Tapan, başlattıkları Cumhuriyet Seferberliği'yle afetzedeler için yardım toplamaya devam ediyor. Sosyal medya hesabında Sabancı Holding ve Sabancı Vakfı'nın deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın konaklaması için açtıkları kurumların ve hijyen ihtiyaçları için kurdurduğu 100 adet mobil tuvaletin adres bilgilerini paylaşan Tapan, desteklerini ve yardımlarını göstermeyi de ihmal etmedi. Melisa Tapan, paylaşımına "Her birimiz bu günleri farklı bir yoğunlukta yaşıyor. Şefkate, anlayışa ihtiyacımız var diyerek başlamak istiyorum sözüme.. Kimseyi yargılamak değil amacım. Değişen gündem ile ufak bir hatırlatma bırakmak istedim. Geçenlerde öfke ile ilgili düşüncelerimi paylaşmıştım. Sen seçiyorsun öfke ile ne yapacağını… Öfke bilgi demekti. Neyi kabul etmemeyi seçtiğinin belirtisiydi.. Belli ki değiştirmemiz gereken çok şey var.. Sorumlu, aktif vatandaşlar olarak topluma faydalı birey olmak adına takip etmemiz gereken unsurlar var. Depremin yarattığı can kaybının yanı sıra düşünmemiz gereken konular var. Dayanıklı konut yapımı, şehir planlaması, bölgedeki lokal işletmelerin devamlılığı, ailesini kaybeden çocuklarımız… Sadece deprem ve depremin bıraktığı etkiler değil, ekonomik kalkınma, yangın ve sel planlamaları, kuraklık ve tarım sıkıntıları, tedarik zinciri sıkıntıları, kadın erkek eşitliği, azınlık hakları, doğa koruma gibi üzerinde durmamız gereken ve yeniden patlamayı bekleyen konularımız da var.." notunu düşerek bölgedeki sorunlara da dikkat çekti.