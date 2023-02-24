Çocuklara özel ziyaret!

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ve annesi Gülsüm Güral, anaokulu ziyaretine giderek depremzede çocuklara destek oldular. Gülsüm Güral'ın kendi adını verdiği anaokulu deprem bölgesinden gelen çocuklara eğitim yuvası oldu. Afetzedelerin çocuklarının da misafir olarak eğitim gördüğü okula giden Sema Güral Sürmeli ve Gülsüm Güral çocuklarla buluşarak yaralarını biraz olsun sarmaya çalıştılar. İş insanı Sema Güral Sürmeli bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak 'Deprem doğal bir afet ama bu çocuklar bu bedelleri ödemeyi haketmiyorlar' notunu düştü.