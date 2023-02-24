Güncel

Çocuklara özel ziyaret!

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ve annesi Gülsüm Güral, anaokulunda eğitim gören depremzede çocukları ziyaret ettiler.

Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma
Çocuklara özel ziyaret!

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ve annesi Gülsüm Güral, anaokulu ziyaretine giderek depremzede çocuklara destek oldular. Gülsüm Güral'ın kendi adını verdiği anaokulu deprem bölgesinden gelen çocuklara eğitim yuvası oldu. Afetzedelerin çocuklarının da misafir olarak eğitim gördüğü okula giden Sema Güral Sürmeli ve Gülsüm Güral çocuklarla buluşarak yaralarını biraz olsun sarmaya çalıştılar. İş insanı Sema Güral Sürmeli bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak 'Deprem doğal bir afet ama bu çocuklar bu bedelleri ödemeyi haketmiyorlar' notunu düştü.

Sema Güral Sürmeli Gülsüm Güral kütahya porselen

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Çocuklara özel ziyaret!

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ve annesi Gülsüm Güral, anaokulunda eğitim gören depremzede çocukları ziyaret ettiler.
Jet Set Kate Winslet'den yardım çağrısı!

Kate Winslet, 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzedeler için harekete geçti
Caddeler “Hepimiz perişan olduk”

Bebek'te objektiflere yansıyan Edvina Sponza, deprem nedeniyle üzgün olduğunu belirterek “Hepimiz perişan olduk. Elimizden gelen yardımları yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Güncel "Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız"

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Pınar Sabancı, depremden etkilenen çocuklara destek olmak için hazır olduğunu belirtti.
Güncel Kutoğlu'ndan depremzedelere yardım etkinliği!

Modacı Atıl Kutoğlu ile Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve eşi Azize Ceyhun’un katkılarıyla Viyana’daki mağazasında depremzedeler için yardım etkinliği düzenlendi.

Güncel Sabancılar'a veliaht geliyor!

Genç iş insanı Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı bebek beklediklerinin müjdesini HT Kulüp'e verdi.
Caddeler Bebek'te yürüyüş...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Nazlı Keçeli Boğaz'da yürüyüş yaptı.
Jet Set Türkiye'ye gelecek!

Guy Ritchie’in Henry Cavill’in başrolünde yer aldığı ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare'ın Antalya’daki çekimlerinde depremlerden dolayı program değişikliği yok. Ritchie, ön hazırlık ekibini Antalya’ya göndererek çekim hazırlıklarına başladı.
Güncel AVM'de dolaştılar...

İş dünyasının tanınmış simalarından Raif Dinçkök ve Erol Gönül AVM'de objektiflere yansıdılar.
Güncel Elhadefler'den bebek haberi!

Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ediz Elhadef ve eşi Gabriela Palatchi, anne ve baba olacaklarını sosyal medya hesaplarından duyurdular.
Caddeler Caddelerde stres attılar...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Sanem Tezman ve Roksi Garih Bebek'te stres attılar.
Güncel Alkoçlar ikinci kez anne oldu!

İş insanı Kaan Demirağ'la evli olan Aslışah Alkoçlar, kızı Ada'yı kucağına alarak ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.