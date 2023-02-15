Alkoçlar: "Afet büyük, acı büyük"

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"Birlik ve sevgi ile çok kuvvetliyiz"

Genç iş insanı Ayşe Boyner kurucusu olduğu markasının satışlarından gelen gelirin yüzde 50'sini depremzedelere ayıracağını, "Birlik ve sevgi ile çok kuvvetliyiz" mesajını vererek duyurdu.