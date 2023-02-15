Alkoçlar: "Afet büyük, acı büyük"

İş insanı Ender Alkoçlar Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'ya yardıma koştu. Depremin ikinci gününde bölgeye yardım götürerek desteklerini esirgemeyen Alkoçlar, sosyal medya hesabından yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi. "Depremin 2. günü ekibimle gittiğimiz Malatya Akçadağ da, çardırları kurduk, sobaları yaktık, yemek evimizi ve psikolojik destek merkezimizi hayata geçirdik. Kalorifer, elektrik, su bağladık, tırlarımızı getirdik.İlçeye bir nebzede olsa desteğimiz devam ediyor. Afet büyük, acı büyük, hayatta kalanlarda travma büyük. Allah yardımcımız olsun" diyerek afetzedelerinson durumunu paylaştı.