Depremzedelere destek sürüyor...

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle binlerce ölü ve yaralı var. Enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaralılar için ilk günden itibaren sağlık malzemeleri toplayarak yardım sağlayan Maya Portakal Bitargil, hesap numarası paylaşarak sağlık malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak’ta Academic Hospital olarak depremden etkilenen iller için tıbbi sarf malzemeleri ve bölgeye sevk edilen gönüllü sağlık ekipleriyle vatandaşların yanlarında olduklarını duyurdu.