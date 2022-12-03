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Dosso Dossi Holding’den yeni yatırım!

Tekstil, fuarcılık ve turizm alanında faaliyet gösteren Dossi Dossi Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Haliç kıyısındaki yeni yatırımı hakkında açıklamada bulundu.

Giriş: 03 Aralık 2022 Cumartesi
Dosso Dossi Holding’den yeni yatırım!

Tekstil, konut ve gıda sektöründeki yatırımlarıyla bilinen Dosso Dossi Holding, turizm alanında şehir otelciliğindeki yatırımlarını da sürdürüyor. Haliç kıyısında bulunan Hilton Garden Inn otelini satın aldıklarını ve kendi markaları altında hizmet vermeye başladığını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Dosso Dossi Hotels bünyesine 5. otelimizi dahil ettik. Haliç kıyısındaki yeni otelimiz Dosso Dossi Hotels Golden Horn, İstanbul’un iddialı otelleri arasında yer alacak” dedi. İş insanları Ahmet ve Hikmet Eraslan kardeşler, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ı da ziyaret ederek yatırımları hakkında bilgi verdi. 210 odası ve 7 toplantı salonu bulunan Dosso Dossi Hotels Golden Horn’un Haliç bölgesinin en önemli otelleri arasında yer aldığını ifade eden Hikmet Eraslan: “Böyle özel bir lokasyonda yer alan yeni otelimiz yenilikleriyle de dikkatleri üzerine çekecek.' diyerek yatırımının detaylarını anlattı.

Başkanı Hikmet Eraslan Dossi Dossi Holding kenantekdağ

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