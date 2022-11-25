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Talia 2 yaşında!

Genç iş insanı Buğra Toplusoy ve eşi Ceyda Ateş Toplusoy kızları Talia'nın doğum gününü kutladı.

Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma
Talia 2 yaşında!

2018 yılında Miami'de evlenen ve kasım ayında kızları Talia'yı kucaklarına alan Buğra Toplusoy ve eşi Ceyda Ateş Toplusoy, kızlarının 2. yaşını kutladı. Ceyda Ateş Toplusoy ise 2 yaşına basan kızının doğum günü için parti organize etti. Evlerinin bahçesinde bir kutlama düzenleyen Ceyda Ateş, Talia'nın pastasını ise kendi elleriyle hazırlamayı ihmal etmedi. Aile arasında gerçekleşen partiden fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı. Kızı ve eşiyle birlikte objektif karşısına geçen Ateş, o anları 'Canım kızım iyi ki doğdun, nice mutlu yılların olsun' notuyla paylaştı.

Buğra Toplusoy Ceyda Ateş Toplusoy Taliatoplus

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