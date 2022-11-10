Ata'yı andılar...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıldönümünde sosyal medyadaki duygusal paylaşımlarıyla andılar. 10 Kasım'da Anıtkabir ve Dolmabahçe Sarayı'nı dolduran ünlü isimler Ata'yı bir kez daha saat 09.00'u 5 geçe hayata gözlerini yumduğu anda minnetle ve özlemle anarak duygu dolu anlar yaşadılar. Oğlu Aslan Kemal'le Anıtkabir'de çektirdiği fotoğrafı paylaşan Feryal Gülman ve Dolmabahçe'de Atatürk'ün ebedi istirahatına çekildiği odasında duygusal anlar yaşayan Zeynep Üstünel takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.