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Artweeks'e özel davet...

Bloomberg HT ve Habertürk'ün ana medya sponsoru olduğu Artweeks@Akaretler’in açılış davetine iş, sanat ve cemiyet dünyası büyük ilgi gösterdi.

Giriş: 02 Kasım 2022 Çarşamba
Artweeks'e özel davet...

Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş’un organize ettiği, farklı disiplinlerden pek çok özgün ve yeni eserlerin sunulduğu bu yeni edisyon 2-13 Kasım tarihleri arasında izleyiciler ile buluşuyor. Dünyanın en büyük varlık yöneticisi UBS ana sponsorluğunda gerçekleşen Artweeks@Akaretler’in 7. Edisyonu’nun açılışı büyük bir ilgi ile başladı. Bilgili Holding CEO’su Sinan Temo, Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerife Bilgili Ercantürk ve Yönetim Kurulu Üyesi ve COO Bora Ercantürk’ün de katıldığı davete iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ iletişim desteği ile 7.si gerçekleştirilecek Artweeks@Akaretler, 2-13 Kasım tarihleri arasında “dünyanın en havalı caddeleri listesine Türkiye’den tek giren Akaretler’in” benzersiz atmosferinde gerçekleşiyor. Dünya’nın ve Türkiye’nin önde gelen galerilerinin bir çoğunun yeniden yer aldığı Artweeks@Akaretler, sanatçıları ve izleyicileri biraraya getirerek sanatı erişilebilir kılmayı hedefliyor. Çeşitli galeriler, koleksiyoner sergileri ve bağımsız sanatçıların eşsiz eserlerini ziyaretçilerine sunan Artweeks@Akaretler’in 7. edisyonu Akaretler Sıraevler 15-17-19-37-39-55-57 numaralı binalar ile seçili rezidans alanlarında gerçekleşiyor.


Artweeks Bloomberg HT habertürk

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