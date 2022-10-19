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Sabancı Vakfı’ndan ‘Ekim Zamanı’ buluşması...

Sabancı Vakfı, 16 yıldır devam eden Hibe Programları kapsamında düzenlediği “Ekim Zamanı” etkinliğinde desteklediği sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi.

19 Ekim 2022 Çarşamba
Sabancı Vakfı’ndan ‘Ekim Zamanı’ buluşması...

Sabancı Vakfı, 16 yıldır kesintisiz devam eden Hibe Programları kapsamında destek verdiği sivil toplum kuruluşlarını “Ekim Zamanı” etkinliğinde bir araya getirdi. Etkinlik, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlendi. Sabancı Center’da gerçekleşen buluşmada, 2021-2022 döneminde Sabancı Vakfı’ndan hibe desteği alan 7 projenin hikayesi kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarına 16 yıldır kesintisiz hibe desteği vererek bu alanda tek vakıf olma başarısı gösteren Sabancı Vakfı, bugüne kadar 218 projeye 56 milyon TL’den fazla destek sağladı. Bu sayede, Türkiye’nin 76 ilinde yüz binlerce kişinin hayatına dokunuldu. Toplumsal gelişmenin sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirmekten başladığını belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Sabancı Vakfı olarak toplumsal gelişmenin ancak güçlü ve etkin sivil toplum kuruluşlarının varlığıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Projelere maddi desteğimizin yanında Vakfımızın yarım asra yakın süredir edindiği tecrübeyi de paylaşmaya gayret ettik. Hibe desteği verdiğimiz kurumlar, bizim için ortak gayeye ulaşmada birlikte yürüdüğümüz yol arkadaşları oldu. Birbirinden değerli projelerle bir arada olmak geleceğe dair umutlarımızı pekiştiriyor ve yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Tüm proje sahiplerine Türkiye’nin toplumsal gelişimine katkı sunan çalışmaları için minnetlerimi sunarım.” dedi.

sabancıvakfı Ekim Zamanı

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