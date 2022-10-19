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Lezzet tutkunları buluştu!

Cemiyet hayatının lezzet tutkunu ünlü isimleri özel mekan açılışında bir araya geldi.

19 Ekim 2022 Çarşamba
Lezzet tutkunları buluştu!

Şehrin popüler noktalarında lezzet ve konforu yeşillikler içinde bir bahçe ile bir arada sunan Cookshop "Arka Bahçe" konseptinin 4'üncü şubesini Etiler'de bir davetle açtı. Ayşe Kazancı tarafından kurulan ve Genel Müdürlüğünü Selçuk Gengeç'in yaptığı, şehrin göbeğinde, yeşilin ve doğanın huzurunu yansıtan atmosferiyle Arka Bahçe, Şef Hakan İnan imzalı özel lezzetleriyle unutulmaz bir deneyim yaşattı. Aslı Şen, Hande Demir, Ece Kıral, Burcu Şendir, Cenk-Ecem Öztanık gibi ünlü isimlerin yer aldığı açılışta misafirler, enfes lezzetleri tadarken DJ performansı eşliğinde eğlendiler.

lezzet mekan açılış

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