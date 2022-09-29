Boyner'in yeni hobisi 'Muay Thai'

Cemiyet hayatının genç simalarından Elif Boyner yeni fotoğraf karesiyle takipçilerinin dikkatini çekti. Tayland'da ortaya çıkan ve özgün adı Muay Thai olan dövüş sporunun eğitimini alan Boyner, Tayland Boksu'na merak sardı. Yumruk, diz, dirsek ve tekmelerin kullanıldığı oldukça sert bir dövüş sanatı olan Muay Thai'de ilerleme kaydeden Elif Hanım, haftanın belirli günleri spor salonuna giderek saatlerce spor hocasıyla çalışıyor. Aynı zamanda sağlıklı beslenen ve formuna dikkat eden Elif Boyner, spor salonunda antrenman yaparken çekildiği karalerle de takipçilerinin beğenisini topladı.