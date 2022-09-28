BASE, İstanbul'da sanat kapılarını açtı!

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde, Bilgili Sanat ve

Akaretler Sıraevler işbirliği ve Habertürk ve Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda; bu yıl altıncısı gerçekleşen BASE 2022 kapılarını açtı. 16 şehirdeki 27 üniversiteden yeni mezun 75 sanatçı adayının farklı disiplinlerde 85 eseri sergileneceği BASE 2022’nin açılış davetine İnci Aksoy, Selman Bilal, Emin Hitay, Nesrin Esirtgen ve pek çok sanatsever katıldı. Bu sene 79 üniversiteden 1200 başvuru alan Base 2022'de serginin yanı sıra söyleşiler de yer alacak.

Onur AYDIN