Koçlar, dostlarıyla Contemporary İstanbul'da!

Yıllardır sanata destek veren ve sanat fuarının ana sponsoru olan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Contemporary Istanbul'un Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ile 17'inci Contemporary Istanbul'un açılışını gerçekleştirdi. Boomberg HT ve Habertürk TV'nin medya sponsorluğunda gerçekleşen açılışa Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Başkanvekili Ali Koç ile eşi Nevbahar Koç ve yakın dostları Mert Alaş'da katıldı. Tatil için geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, Koç çiftiyle birlikte eserleri inceleyip poz verdi. Dünyaca ünlü yıldızlarla sıkı dost olan Türk fotoğrafçı Mert Alaş, yaz aylarında Türkiye'ye gelerek yakın dostları iş insanı Ali Koç ve eşi Nevbahar Koç ile birlikte tatil yapıyor.