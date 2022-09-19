Kamhi'nin Barcelona turu!

Sosyetenin genç isimlerinden çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Sanatsal üretimleri ve başarılarıyla adından sıkça söz ettiren ve çeşitli festivallerde ödüller kazana Lara Kamhi, Instagram hesabından Barcelona'da çekilmiş fotoğraflarını yayınladı. Bir arkadaşıyla şehri gezip eğlenen Lara Hanım bu anları takipçileriyle de paylaştı. Aynı zamanda sosyal medya hesabından sanatsal birikimlerini de paylaşan Kamhi, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.