Boyner ve KAGİDER'den kadınlara destek!

Boyner Holding Yönetim Kurulu üyesi Ümit Boyner, Boyner Grup ve KAGİDER ortaklığıyla gerçekleştirilen "İyi işler: gıda ve elektronik dışı parakendede kadın girişimcileri güçlendirme programıyla kadın girişimcilere destek verdi. Boyner Grup olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan ve kadınlara iş gücüne etkin bir şekilde katılmalarını destekleyen iş insanı Ümit Boyner konuşmasında "İyi işler" projesinde yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek kadınların her zaman destekçisi olduğunu belirtti. İş dünyasında kadının güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen "İyi işler" projesi ile tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar sektörlerinde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin ve tedarikçilerin sürdürülebilir iş modelleri ile işletme kapasitelerini arttırmaları amaçlanıyor.