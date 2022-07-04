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Güral Ailesi ebru atölyesinde...

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür ve Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Güral’ın da katıldığı atölye çalışmasında katılımcılar doğanın içinde renklerle keyifli bir yolculuğa çıktılar.

04 Temmuz 2022 Pazartesi
Güral Ailesi ebru atölyesinde...

Bisiklet, yürüyüş, fotoğraf tutkunlarının da adresi olan NG ENJOY, dönem dönem çocuklara ve yetişkinlere özel olarak düzenlediği aktivitelerle sanatı da doğanın kalbine taşıyor. Farklı temalarda atölyelere ev sahipliği yapan NG ENJOY, son olarak bahçesinde düzenlediği ebru atölyesinde konuklarını ağırladı. Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür ve Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Güral’ın da katıldığı atölye çalışmasında katılımcılar doğanın içinde renklerle keyifli bir yolculuğa çıktılar. Ayrıca doğa ile iç içe, geniş alanlara sahip ve farklı konseptleri bir arada barındıran otellerin öne çıktığını söyleyen NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, NG ENJOY’un gurme lezzetler, kişiye özel aktiviteler ve doğa ile iç içe bir ortam sunarak farklı yaş grupları tarafından tercih edildiğini söyledi.




Güral Ailesi NG ENJOY NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür

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