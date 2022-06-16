Anne-oğul piknikte...

İş insanı Kaan Demirağ ile dünyaevine giren ve ekim ayında ilk bebeklerine kavuşmalarının heyecanını yaşayan Aslışah Alkoçlar Demirağ tatil sezonunu açtı. Ailece Hollanda da olan Aslışah Hanım yeni paylaşımıyla dikkat çekti. Oğluyla birlikte yürüyüş ve piknik yapan Alkoçlar, yeni karelerini takipçileriyle paylaştı. Oğlunun yüzünü göstermeyen Aslışah Alkoçlar Demirağ, oğlu Cem'in çiçeklerle oynadığı eğlenceli kareleri sosyal medya hesabından yayınladı. Alkoçlar'ın hamilelik kilolarını verdiği de dikkatlerden kaçmadı.