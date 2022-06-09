Boji'ye ziyaret...

Merhum Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç, İstanbul'da toplu taşıma araçlarında seyahat etmesiyle ünlenen ve Boji adı verilen köpeği ziyaret etti. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç sahiplendiği köpeği yeni yuvasında seven Caroline Hanım, sosyal medya hesabından Boji'yi paylaştı. Durumunun çok iyi olduğu belirten Koç, hayvanseverlerden takdir topladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda köpeğin yeni sahibinin Ömer Koç olduğunu duyurmuştu.