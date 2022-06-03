Boğaz'da renkli açılış daveti...

Beymen Group Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Özen ve Beymen Group CEO’su Elif Çapçı ev sahipliğindeki davete iş, cemiyet ve moda dünyasından aralarında Rachid Mohamed Rachid, Ergun Özen, Hasan Arat, Tolga Egemen, Aslıhan Sabancı, Burcu Esmersoy, Ezgi Mola, Beste Yurttaş, Nora Kalpakçıoğlu, Haluk Akakçe, Fulya Nayman, Nedret Taciroğlu, Yasemin Taciroğlu, Bahar Şer, Merih Turan, Özlem Avcıoğlu, Meltem Kazaz, Güneş Mutlu Mavituncalılar, Nüket Mutlu, Bulut Reyhanoğlu, Taner Ceylan, İrem Yücel Kaymak’ın da olduğu çok sayıda davetli katıldı. Beymen Galataport’un büyüleyici İstanbul manzarasına sahip teras katındaki gece, Memo Garan’ın müzikleri ile geç saatlere kadar devam etti.