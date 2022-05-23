İş ve siyaset dünyası cenazede buluştu...

Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ'ın uzun süredir Koç Üniversitesi Vakfı Hastanesi’nde tedavi gören annesi Emine Tekdağ Hanımefendi vefat etti. Merhumenin cenaze namazı bugün ikindi namazına müteakip Ataköy 5. Kısım'daki Ataköy Camii'nde kılındı. Merhumenin cenazesi daha sonra Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Bakırköy Belediye Başkanı Dr.Bülent Kerimoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da cenazeye katılanlar arasında yer aldı. İş dünyasından isimlerin de katıldığı cenaze töreninde iş insanları Gökhan Ayaydın, Murat Talay da Tekdağ'ı yalnız bırakmadı. Ciner Medya Grubu yöneticilerinin yanısıra Habertürk yazarları Fatih Altaylı, Muharrem Sarıkaya, Nagehan Alçı, Sevilay Yılman, Abdurrahman Yıldırım, Nihal Bengisu Karaca da cenazeye katıldı. Tekdağ ailesi, cenazenin defnedilmesinin ardından Aksaray'daki Golden Hill Otel'de taziyeleri kabul etti.

Onur AYDIN