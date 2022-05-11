Kavak'tan 'Kadın Olmak ve Ötesi'

Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak’ın yeni kitabı, okuyucularla buluştu. ‘Kadın Olmak & Ötesi’ kitabı için Academic Hospital’da tanıtım toplantısı düzenlendi. Ergenlikten ilk jinekolojik muayeneye, doğumdan menopoza kadar bir kadının hayatının tüm evrelerini kapsayan bilgilerin aktarıldığı Kadın Olmak & Ötesi’nin lansmanı yoğun ilgi gördü. Katılımcılar tanıtım toplantısı boyunca Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak’tan ‘Kadın Olmak & Ötesi’ kitabının içeriği ile ilgili bilgiler aldı. Basın mensuplarının geniş katılımıyla gerçekleşen lansmanda Prof. Kavak, misafirleri için yeni kitabı “Kadın Olmak & Ötesi”ni imzaladı. Kadınların mutlu ve sağlıklı olmaları için kendi biyolojik güçlerinin farkında olmaları gerektiğini belirten Prof. Kavak, “Kadın Olmak & Ötesi kitabının amacı da kadınların bu güçlerinin farkına varmalarını sağlamak” diye konuştu.