'Hepimiz Biriz Çocuk Şenliği'...

Nafi Güral Eğitim Vakfı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda “Hepimiz Biriz 23 Nisan Çocuk Şenliği” düzenledi. Atölyeler, sergiler, dev oyun parkları ve sürpriz hediyelerle zenginleşen şenlikte farklı okullarda eğitim gören, down sendromlu, otizmli, diyabetli, farklı yaş grubundan yüzlerce çocuk bir araya geldi.

HAYALİNİ ÇİZ RESİM SERGİSİ...

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı ve Nafi Güral Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sema Güral Sürmeli ev sahipliğinde gerçekleşen şenliğe Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğt. Tugay ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Murat Kırbaç, Nafi Güral Eğitim Vakfı Başkanı Gülsüm Güral, NG Grup Kurucu Başkanı Nafi Güral katıldı. Etkinlikte protokol üyeleri Gülsüm Güral Müzesi’nde gerçekleşen ve otizmli çocukların resimlerinden oluşan “Hayalini Çiz” resim sergisini de gezdi.