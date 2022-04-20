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Nahmiyas'a hüzünlü veda...

Roksi Garih'in babası David Nahmiyas 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

20 Nisan 2022 Çarşamba
Nahmiyas'a hüzünlü veda...

Alarko Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih'in eşi Roksi Garih'in babası David Nahmiyas 87 yaşında yaşlılıklara bağlı nedenlerden dolayı hayata gözlerini yumdu. Kızı Roksi Garih ve Namiyas ailelerinin de aralarında bulunduğu cenaze törenine iş ve cemiyet hayatından Kemal Gülman, Aylin Saruhan, Aylin-Özcan Tahincioğlu, Deniz Ayaydın gibi birçok isim katıldı. Ulus Aşkenaz Musevi Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından David Nahmiyas gözyaşlarıyla toprağa verildi. Garih ve Nahmiyas ailesi törenin ardından taziyeleri kabul etti.

Onur AYDIN

Roksi Garih David Nahmiyas izzetgari

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