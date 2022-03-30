“Kırılma Noktası: Hikayenin Sonunu Sen Yaz” sergisi...

Her alanda olduğu gibi kültür sanat alanında da karbon ayak izinin en aza indirgenmesini savunan Artkolik, aşırı tüketimin doğal kaynakları tüketmesiyle beraber kültürel çöküş ve aynılaşma meselesini sanat çerçevesinden değerlendiren bir panel programı ile Eko İklim zirvesinde yer aldı. Ato Congresium Yeşil Galeri’de gerçekleşen “Kırılma Noktası: Hikayenin Sonunu Sen Yaz” başlıklı sergide Özge Günaydın’ın geri dönüştürülmüş kompozit malzemeyle ürettiği gerçek boyutlu gergedanı “Rhinovella” ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken eserlerin başında geliyor. Deniz Çobankent’in inşaat atıkları ile ürettiği heykeller de serginin dikkat çeken heykelleri arasında yerini aldı. Mehmet Özenbaş’ın Kuzey ormanlarının kesilen ağaçlarına dikkat çekmek amacıyla ürettiği “No 7” eseri de ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği eserler arasında yer aldı.