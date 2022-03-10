Sağlıklı tanıtım...

28 yıllık eczacı olan Reyhan Aliusta meslek hayatının son 12 yılını yurtiçi ve yurt dışında çalışmasına ayırdığı gıda takviyesini önceki gün Sheraton İstanbul Levent Otel'de yapılan lansman ile davetlilere sundu. Özellikle bağırsak hastalıklarının tedavisi üzerine çalışan Aliusta, özel bir gıda takviyesi çıkararak davetlilerle tanıştırdı. Cemiyet hayatının ünlü simaları etkinlikte yer alarak ürün hakkında bilgi aldı. Bağırsak hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa iyi gelmesi için hazırlanan Akavital, Akasya Gamı ve D3K2 ve C vitamini içeren formül bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hayata geçirdikleri ürünün yerli ve sağlığa uygun olduğunu dile getiren Eczacı Aliusta; 'Ürünümüzün içerisinde 3 ana etken madde bulunmaktadır. Kesinlikle içerisinde ağır metal ve kortizon yoktur. Yüzde yüz yerli bir üründür. Biz ürünle çok başarı elde ettik’ diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Onur AYDIN