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Gülman: 'İlişkimiz yok'

İş insanı Kemal Gülman, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Eda Cideli ile ilgili soruları yanıtlayarak 'İlişkimiz de yok, kız arkadaşım değil kardeşim' açıklamasında bulundu.

09 Mart 2022 Çarşamba
Gülman: 'İlişkimiz yok'

Feryal Gülman ile 8 yıldır süren boşanma davası geçtiğimiz aylarda sonuçlanan Gülman Şirketler Grubu'nun patronu Kemal Gülman, geçtiğimiz akşam Zorlu Psm’de ‘Pencere’ adlı tiyatro oyununu izledi. Muhabirlerin “Eda Hanım’ı yanınızda görmedik bir de haberler çıktı Eda Cideli’ye şiddet uyguladığınıza dair. Bunlar ile ilgili neler söyleyeceksiniz?” sorusuna Gülman, “Hayatımda hiçbir erkeğe dahi el kaldırmadım, ona mı kaldıracağım? Ufacık kız, yok öyle bir şey. İlişkimiz de yok, kendisi bizim avukatımız bu yüzden de hep yanımda millet de zannediyor ki bu benim kız arkadaşım değil kardeşim, çocuk daha 28 yaşında bir insan. Kendisi ile sadece iş ilişkimiz var.” dedi. Muhabirlerin “Feryal Hanım ile yalı davanızda son durum nedir?” sorusuna ise Gülman “Avukat ile konuştum hatta, sor bakalım 60 milyonu görmüş mü bir yerde? Davalar o kadar uzun sürüyor ki hakimler hangisine karar versin?” dedi. Birlikte sık sık tatile çıkan Kemal Gülman ve Eda Cideli çifti ilk kez geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Bodrum'da birlikte objektiflere yakalanmıştı.

Tolga ASLAN

Kemal Gülman Eda Cideli Gülman Şirketler Grubu

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