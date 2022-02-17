Eczacıbaşı’na 'Uluslararası Sanata Destek' ödülü!

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Eczacıbaşı'nın eşi SAHA Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Eczacıbaşı, Madrid merkezli Callia Vakfı tarafından “Uluslararası Sanata Destek” ödülüne layık görüldü. İspanya Kraliçesi Sofia, Madrid’deki Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'nde düzenlenecek törende ödülü Füsun Eczacıbaşı’na verecek. Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi sanat adına dünya çapında bir dayanışma ve filantropi modeli yarattığı için ödülün sahibi olan Eczacıbaşı, şimdiye kadar Türkiye’den 400’ün üzerinde sanatçı, küratör, yazar ve sanat inisiyatifinin projesini, 43 farklı ülkede kâr amacı gütmeyen 170 müze, bienal ve sanat kurumuyla işbirliği yaparak ve kaynak sağlayarak destekledi.