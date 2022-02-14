Olçarlar'dan sanatseverlere özel sergi!

Dünyaca ünlü çini sanatçısı Unesco Yaşayan İnsan Hazinesi Ödüllü Sıtkı Olçar ve çini sanatçısı kızı Nida Olçar, ortak bir sergiyle sanatseverlere kapılarını açtı. Usta çırak ilişkisi ile yola çıkan Nida Olçar’ın ve babası Sıtkı Usta’nın eserlerinden oluşan “Sıtkı Kütahya Koleksiyonu Nida Olçar Sergisi” İstanbul Millİ Saraylar İdaresi Başkanlığı Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde sergilendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un da katılımıyla geçekleştirilen sergide sanatçıların klasik formların dışında ürettikleri Selçuklu, Osmanlı çini ve seramik eserleri davetliler tarafından dikkatle incelendi.

Onur AYDIN