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Beyazıt, son yolculuğuna uğurlandı!

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, iş, spor ve cemiyet dünyasından ünlü simalarında katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

24 Ocak 2022 Pazartesi
Beyazıt, son yolculuğuna uğurlandı!

Galatasaray Spor Kulübü'nde iki dönem başkanlık yapan Selahattin Beyazıt, hayatını kaybetti. İki gün önce 91 yaşında hayata gözlerini yuman Beyazıt'ın cenaze namazı, öğle vakti Teşvikiye Camisi'nde kılındı. Beyazıt'ın cenazesi törenden önce Galatasaray Lisesi'ne getirildi. Cenazede, başta Ciner Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ olmak üzere, Galatasaray Spor Kulübünün eski başkanları Faruk Süren, Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve kısa bir süre önce görevinden ayrılan teknik direktör Fatih Terim de yer aldı. Selahattin Beyazıt, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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