Acar'a anlamlı hediye...

Şafak Yükseler ve Furkan Payas’ın, Mihriban Öztürk küratörlüğündeki Uniq heykel sergisi önceki gün AcarBlu Rezidans’ın Lounge katındaki sergi salonunda sanatseverlerle buluştu. Sergi 19 Ocak- 26 Ocak tarihleri arasında gezilebilecek. Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Acar ve Acarlar Şirketler Topluluğu Genel Müdürü Funda Acar’ın katılımıyla gerçekleşirken, sanatçılar, Erdinç Acar’ a babası İsmet Acar’ın portresini hediye etti. Doku Medical’inde sponsorluğunda gerçekleşen sergiye birçok seçkin sima katılırken, gelişen teknoloji ve değişen yaşam şartlarının sanat eserlerinin üzerindeki etkisini rahatlıkla görülen sergide 25 yeni dönem yapıt Mihriban Öztürk küratörlüğünde çağdaş sanatseverlerle buluştu.

Hakan YAĞCI