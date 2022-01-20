Güncel

Acar'a anlamlı hediye...

İş insanı Erdinç Acar, babası İsmet Acar'ın tablosunu hediye alınca duygu dolu anlar yaşadı

20 Ocak 2022 Perşembe
Acar'a anlamlı hediye...

Şafak Yükseler ve Furkan Payas’ın, Mihriban Öztürk küratörlüğündeki Uniq heykel sergisi önceki gün AcarBlu Rezidans’ın Lounge katındaki sergi salonunda sanatseverlerle buluştu. Sergi 19 Ocak- 26 Ocak tarihleri arasında gezilebilecek. Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Acar ve Acarlar Şirketler Topluluğu Genel Müdürü Funda Acar’ın katılımıyla gerçekleşirken, sanatçılar, Erdinç Acar’ a babası İsmet Acar’ın portresini hediye etti. Doku Medical’inde sponsorluğunda gerçekleşen sergiye birçok seçkin sima katılırken, gelişen teknoloji ve değişen yaşam şartlarının sanat eserlerinin üzerindeki etkisini rahatlıkla görülen sergide 25 yeni dönem yapıt Mihriban Öztürk küratörlüğünde çağdaş sanatseverlerle buluştu.

Hakan YAĞCI

erdinç acar tablo ismet acar Funda Acar

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Sessiz sedasız yürüyüş...

Kızıyla Arnavutköy'de objektiflere yansıyan iş insanı Önder Öztarhan, oyuncu Aslı Enver'le aşk yaşadığı dedikodularına sessiz kaldı

Güncel Acar'a anlamlı hediye...

İş insanı Erdinç Acar, babası İsmet Acar'ın tablosunu hediye alınca duygu dolu anlar yaşadı
Moda Sosyetenin 'siyah' aşkı...

Modaseverlerin 2022 kış tercihi siyahtan yana oldu. Kombinlerinde tepeden tırnağa siyah kullanan hanımlar, bu kış koyu renkleri çok sevdi
Güncel Kutlamalar devam ediyor...

Tekstilci iş insanı Nejdet Ayaydın, yeni yaşıda ailesi ve iş arkadaşlarının hazırladığı sürprizlerle girdi
Haftanın Şıkları Derinin cazibesi...

Melis Çiftçi
Caddeler Boğaz'da yürüyüş...

Kış güneşinin tadını çıkaran ünlü isimler, Bebek sahilde bol bol yürüyüş yaptı
Güncel 34 yıllık mutluluk...

Ender-Gülşah Alkoçlar çifti, evliliklerinin 34. yıldönümünü kutladı
Mekanlar Meksika mutfağının en iyileri...

Haftanın Şıkları Tarzıyla fark yaratıyor...

Elif Dürüst
Güncel Aşkın ilk fotoğrafı...

Yaklaşık üç aydır birlikte olan Malkoç Sualp ile Melis Çiftçi, Palandöken'de kayak tatilinde ilk kez görüntülendi
Caddeler Bebek'in en havalısı...

Diş Hekimi Emek Külür, Bebek'te cadde turunda HT Kulüp objektifine yansıdı
Güncel Genç nişanlılar bir örnek...

Aşklarını dolu dizgin yaşayan Can Hakko ile Deniz Aktaş, bir örnek giyinerek kıyafet konusunda da uyumlu olduklarını gösterdiler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.