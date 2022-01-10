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Mutluluğa ortak oldular!

İş insanı Bayram Yıldız ve Tuğçe Kara Mandarin Oriental İstanbul Kuruçeşme’de, iş ve cemiyet hayatından ünlü simaların katıldığı görkemli bir törenle dünya evine girdi.

10 Ocak 2022 Pazartesi
Mutluluğa ortak oldular!

İş adamı BVS Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Yıldız ve Tuğçe Kara Mandarin Oriental İstanbul Kuruçeşme’de görkemli bir törenle dünya evine girdi. Davetlilerin şıklık yarışına girdiği yılın düğün törenine iş ve cemiyet hayatından, Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan eşi Emine Özilhan, oğlu İzzet Özilhan ve Yasemin Özilhan'ın yanı sıra, iş insanı Yüksel Mermer ve eşi İnci Mermer ve Beyhan Benardete katıldı. Görkemli törende Bayram Yıldız’ın damatlığı Vakko imzası taşırken, Tuğçe Kara’nın gelinliği dünyaca ünlü yıldızların modacısı Elie Saab imzalı gelinliğiyle göz kamaştırdı. Çiftin nikah şahitliğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekili Celal Adan, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ajda Pekkan, Ahmet Aktürk, Yüksel Mermer, Ali Kırış, Tuncay Özilhan yaptı. Özel temayla hazırlanan düğün töreninde Yıldız ve Kara çifti muhteşem gecede dostlarıyla birlikte evliliklerini kutladı.

BVS Group Bayram Yıldız Tuğçe Kara Tuncay Özilhan Yüksel Mermer

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