Alaton'un sanat güncesi!

Sanatla huzur bulduğunu söyleyen iş insanı Leyla Alaton, geçtiğimiz gün Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde, düzenlenen Ovooart Genç Yetenek sergisini gezdi. Çağdaş sanat galerisinde henüz tanınmayan 35 yaş altı sanatçıların eserlerinin bulunduğunu belirterek, eserler hakkında sanatçılardan bilgi alan Leyla Hanım, gezisinin ardından eserlere çok makul fiyatlara sahip olunabileceğinin de altını çizdi. Genç sanatçılara destek veren Leyla Alaton, bir sanatsever olarak sergi gezmeye bayılıyor. Her hafta mutlaka bir sanat etkinliğine katılan Alaton, gittiği sergilerde eserleri hayranlıkla inceliyor.