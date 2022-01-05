Güncel

Özilhan'dan özel tarif!

Genç sosyetik Yasemin Özilhan, takipçileri için mutfağa girerek özel bir tarif verdi.

05 Ocak 2022 Çarşamba
Özilhan'dan özel tarif!

Yeni yılı ailesi ve dostlarıyla birlikte evinde karşılayan sosyetik güzel Yasemin Özilhan, misafirlerine hazırladığı mükellef sofrayla dikkat çekmişti. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Yasemin Hanım, takipçileri için yeniden mutfağa girdi. Fit görüntüsünü sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu belirten iki çocuk annesi Yasemin Özilhan, verdiği hafif atıştırmalık tarifiyle sırrını verdi. Cevizle yaptığı atıştırmalığını baştan sona kadar anlatan Özilhan, yemeğinin son halini de göstermeyi ihmal etmedi. Yasemin Özilhan'a, pikan cevizi ile yaptığı özel tarifi nedeniyle bazı takipçileri sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Yasemin Özilhan mutfak tarif Instagram

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Boyner önderliğinde Erzurum turu...

Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Ayşe Boyner, bu kez özel bir iş birliği için Erzurum'un yolunu tuttu
Güncel Özilhan'dan özel tarif!

Genç sosyetik Yasemin Özilhan, takipçileri için mutfağa girerek özel bir tarif verdi.

Güncel Yakın dostlar hasret giderdi!

Beyza Uyanoğlu ve yakın arkadaşı Yasemin Masis, bir mekanda bir araya gelerek hasret giderdi.
Güncel 'Yasak aşkını Türkiye'nin gözü önünde yaşıyor'

İş insanı Kemal Gülman ile boşanma davası sonuçlanan Feryal Gülman, eski eşinin birlikteliği hakkında konuşarak,"Yasak aşkını Türkiye'nin gözü önünde yaşıyor!" dedi.

Güncel Koçibey, kızıyla tatilde!

İş insanı Alara Koçibey, kızı Yasmin Paris Uzan'la birlikte kayak tatiline çıktı.
Güncel Koç, koronavirüse yakalandı!

Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Güncel 'Hepimiz negatife döndük'

Genç iş insanı Buğra Toplusoy ve eşi Ceyda Ateş Toplusoy koronavirüse yakalanıp negatife döndüklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Güncel 'Ablamları doğurmuşum'

Sosyetik güzel Derin Mermerci, ailesiyle akşam yemğinde bir araya geldi.
Haftanın Şıkları Asil kırmızı...

Berrin Zorlu
Jet Set Yeni yıla yeni sevgili!

İzzet Antebi'den boşanan sosyetik güzel Didem Sarı, yılbaşı gecesi paylaştığı fotoğrafla yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu
Güncel Uludağ'da 2022 heyecanı!

Yeni yılı Uludağ'da karşılamak isteyen iş ve cemiyet hayatının kayak sever isimleri 2022'nin ilk dakikalarını eğlenerek geçirdi.
Güncel Yeni yılı böyle karşıladılar...

Sosyetenin ünlü simaları 2022 yılını sevdikleriyle birlikte karşıladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.