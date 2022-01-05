Özilhan'dan özel tarif!

Yeni yılı ailesi ve dostlarıyla birlikte evinde karşılayan sosyetik güzel Yasemin Özilhan, misafirlerine hazırladığı mükellef sofrayla dikkat çekmişti. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Yasemin Hanım, takipçileri için yeniden mutfağa girdi. Fit görüntüsünü sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu belirten iki çocuk annesi Yasemin Özilhan, verdiği hafif atıştırmalık tarifiyle sırrını verdi. Cevizle yaptığı atıştırmalığını baştan sona kadar anlatan Özilhan, yemeğinin son halini de göstermeyi ihmal etmedi. Yasemin Özilhan'a, pikan cevizi ile yaptığı özel tarifi nedeniyle bazı takipçileri sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.