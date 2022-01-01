Yeni yıla yeni sevgili!

2009'da görkemli bir düğünle evlenen ve sosyetenin en mutlu çiftleri arasında gösterilen Didem-İzzet Antebi çifti, geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak boşanmıştı. Hatta çocukları Moris Mert ve Mila için sık sık görüşen ara tatil için Antalya'ya giden eski eşler, yılbaşında ailece yemek yedi. Didem Sarı, yemeğin ardından saatler 00.00'ı gösterdiğinde el ele olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. Kalp emojisiyle paylaştığı fotoğrafın ardından Sarı'nın yeni yıla yeni sevgilisi Sefer Kalkavan ile girdiği düşünüldü. Didem Sarı'nın kalbinin prensi Sefer Kalkavan'ın kim olduğu ise merak konusu oldu.

Reşit ÖZET