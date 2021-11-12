Modanın 'Bahar'ı soldu!

5 yıldır kanser hastalığı ile mücadele eden ünlü moda tasarımcısı Bahar Korçan, son yolculuğuna uğurlandı. Ayakta güçlükle duran modacının kızı Lal Korçan'ı ailesi ve yakın dostları teselli etti. 57 yaşında hayata gözlerini yuman Korçan'ın ceneza törenine iş ve sanat dünyasının ünlü simalarından Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve İpekyol Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın'da katıldı. Bahar Korçan'ın cenaze namazı Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.
Hakan YAĞCI