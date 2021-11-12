Yeni rota 'Zonguldak'

Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesinin iç turizmin gelişmesi adına farkındalık yaratmak için düzenlediği seyahatler tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin her iline gitmeyi hedefleyen Rotahane geçtiğimiz günlerde Zonguldak ve Karabük'ü ziyaret etti. Projenin iş ortağı Bukla Tur tarafından gerçekleştirilen seyahatte Pervin Ersoy ve Bilge Kuru’ya sanatçı Işın Karaca eşlik etti. Doğal güzellikleri, tarihi değerleri, gastronomik lezzetleri ve kömür rezervleriyle ile Türkiye'nin iki önemli iline seyahat eden Rotahane ekibi önce Zonguldak'ı ziyaret etti. Gezinin birinci günü Zonguldak’ın doğal güzellikleri ile başladı. Acheron Vadisi olarak adlandırılan bölgede yer alan, Cehennemağzı Mağarası’nı gezen ekip aynı zamanda Herakles’in meşhur efsanesini dinledi. Öğle yemeğini Ereğli’nin taze balıkları ile yapan ekip, daha sonra “Kara Elmas” şehri Zonguldak’ın simgesi olan Maden Müzesi ziyaret etti. Zonguldak’taki son durak Gökgöl Mağarası oldu. İkinci gün ise turun ilk durağı safran tarlası oldu. Sonbahar mevsiminde çiçek açan safran çiçekleriyle kaplı tarlaların ziyaretinden sonra Karabük’ün yakınlarında bulunan doğal bir cennet olan Yenice ilçesinde; Şeker Kanyonu, Anıt Ağaçları, Yenice Ormanları gezildi. Sonbahar manzarasının eşlik ettiği keyifli bir tren yolculuğu sonrasında yönünü Yörük Köyü’ne çeviren Rotahane ekibi, Sipahioğlu Konağı, Çamaşırhane, Kurşun Taşı gibi alanları gördü.