Gülmanlar, uçakta pişti oldular!

Kemal Gülman ile sevgilisi Eda Cideli, iş insanının boşanma aşamasındaki eşi Feryal Gülman'la pişti oldu. Önceki gün sevgilisiyle Fransa'nın Nice şehrine seyahat ederken Feryal Gülman ile aynı uçakta denk gelen Cideli, iniş sonrası sorulardan kaçtı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Kemal Gülman, "Bu kadın belasını arıyor!" derken, Feryal Gülman ise, "Uçakta gördüm, şaşırdım. Boşanma sürecimiz devam ediyor." açıklamasını yaptı. İlk kez geçtiğimiz Ağustos ayında Bodrum'da öpüşürken görüntülenen Kemal Gülman ile Eda Cideli, uzun bir aradan sonra İstanbul'da objektiflere takılmıştı. Yeniköy'de görüntülenen çift, tanınmamak için araç içinde maskelerini takıp, güneşlikleri indirmişti. Karaköy'e kadar durmadan giden ikili, yoğun trafiğe yakalanınca gazetecilerden kaçamamıştı. Eda Cideli, bir anda patlayan flaşları görünce şaşkınlığını gizleyememişti.

Feryal Gülman bir çocuğunun babası Kemal Gülman'a 2013 yılında kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açmış 200 milyon TL tazminat talep etmişti. Kemal Gülman'ın itirazı sonrası yargıtaya taşınan dava henüz sonuçlanmadı.