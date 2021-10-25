'Pembe Dalış' ile kanser hastalarına destek!

Pi Kadın Kanseri Derneği, Türkiye’de ilk kez meme kanseri hastalarıyla ünlü dalgıçları bir araya getirdi. ‘Pembe Dalış’ adı verilen etkinlikte dalgıçlar, Kaş’ın mavi sularında, meme kanseri hastaları adına “Ruhumuz denizlerden derin, Gücümüz Kanserden Büyük" mesajını ilettiler. Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe; serbest dalış dünya rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen, deniz altı fotoğraflarıyla tanınan Ayşegül Dinçkök, Acıbadem Maslak Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp ve meme kanseriyle mücadele eden Didem Ergin ve Deniz Toker katıldı. Kaş’ın mavi sularında dalan ekip, deniz altında açtıkları pankartta “Gücümüz Kanserden Büyük” mesajını ilettiler. Ekim ayı boyunca çeşitli etkinliklerle meme kanseri hakkında toplumun tüm kesimlerini bilgilendirmeyi amaçladıklarını anlatan Pİ Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş, "Bu etkinlikte, kadınların içindeki gücün önemini vurgulamaya çalıştık” dedi. Deniz altı fotoğrafları ile tanınan, fotoğraflarını ‘Derin Tutku’ kitabında bir araya getiren Ayşegül Dinçkök ise, “Suyun iyileştirici ve birleştirici bir gücü var. Hepimizi bir araya getiren de bu oldu. Suyun bu gücüyle bir araya gelmek, birlikte güçlüyüz demek ve onların yanında olduğumuzu vurgulamak istedik. Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği’nin farkındalık için bizi bir araya getirmesinden dolayı çok mutluyum. Güzel bir projeye bir parça tuz attıysak ne mutlu!” diyerek etkinliğe destek oldu.