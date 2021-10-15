Develi'den romantik kutlama

Develi Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Develi sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla evlilik yıldönümünü kutladı.Eşi Tuba Develi ile evliliklerinin evlilik 9. yıldönümünü kutlayan Nuri Bey romantik mesajıyla beğeni topladı. Tuba Develi'ye Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf karesiyle seslenen iş insanı fotoğrafına; "15 sene önce çektik bu resmi mantık yoktu akıl yoktu AŞK vardı... Taşındığım sitede güzeller güzeli bir komşu kızı vardı... Balkonda görünce hemen "merhaba yeni taşındık internetimiz bağlı değil laptopunuzu kullanabilir miyim acaba bir mail atmam lazım " dedim Bir mail söz konusu muydu? tabiki hayır… Evde internet varmıydı? tabiki vardı… Ama niyetim başkaydı… Öyle başladı hikayemiz... Derken kız uçtu gitti Amerikaya... Ama hiç kopmadı gönül bağımız... 13.10.2012 yılında Ailemize hoş geldin Komşu Kızı dedim… Şimdi iki evladımızla beraber devam ediyoruz elele çıktığımız yolda… İyi ki varsın komşu kızı... Seni çok seviyorum..." notunu düştü.