Güncel

Develi'den romantik kutlama

İş insanı Nuri Develi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Tuba Develi ile evlilik yıldönümünü kutladı.

15 Ekim 2021 Cuma
Develi'den romantik kutlama

Develi Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Develi sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla evlilik yıldönümünü kutladı.Eşi Tuba Develi ile evliliklerinin evlilik 9. yıldönümünü kutlayan Nuri Bey romantik mesajıyla beğeni topladı. Tuba Develi'ye Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf karesiyle seslenen iş insanı fotoğrafına; "15 sene önce çektik bu resmi mantık yoktu akıl yoktu AŞK vardı... Taşındığım sitede güzeller güzeli bir komşu kızı vardı... Balkonda görünce hemen "merhaba yeni taşındık internetimiz bağlı değil laptopunuzu kullanabilir miyim acaba bir mail atmam lazım " dedim Bir mail söz konusu muydu? tabiki hayır… Evde internet varmıydı? tabiki vardı… Ama niyetim başkaydı… Öyle başladı hikayemiz... Derken kız uçtu gitti Amerikaya... Ama hiç kopmadı gönül bağımız... 13.10.2012 yılında Ailemize hoş geldin Komşu Kızı dedim… Şimdi iki evladımızla beraber devam ediyoruz elele çıktığımız yolda… İyi ki varsın komşu kızı... Seni çok seviyorum..." notunu düştü.

Nuri Develi Tuba Develi yıldönümü evlilik

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Develi'den romantik kutlama

İş insanı Nuri Develi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Tuba Develi ile evlilik yıldönümünü kutladı.

Moda Fashion Week'te 'Elaidi' tasarımları!

Mehtap Elaidi, Fashion Week İstanbul(FWI) kapsamında İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonunu dijital ortamda sundu.

Magazin Hattı 'İstanbul State of Mind' sergisi...

Modanın etkilediği ve etkilendiği farklı yaratıcı disiplinlerin Türkiye'de ilk kez bu anlamda bir araya geldiği özel bir sanat seçkisi olan Fashion Week Istanbul presents Istanbul State of Mind sergisi, Fashion Week Istanbul 2021 kapsamında, sanatseverlerle buluştu.

Moda Moda haftasında Özgür Masur imzası...

Fashion Week Istanbul’un dijital platformlar üzerinden gerçekleşen sezonunda ünlü modacı Özgür Masur, kreasyonunu tanıttı.

Jet Set Modern cadde şıkları...

Bella Hadid, Irina Shayk ve Victoria Beckham gibi dünyaca ünlü isimler cadde stilleriyle sokaklarda boy gösterdiler.

Güncel Aşıklar, dostlarıyla tatilde...

Genç iş insanı Allan Hakko, sevgilisi Merve Oflaz ve yakın dostları Niv-Romina Garih çiftiyle birlikte tatile çıktı.
Güncel Özilhan'dan yeni paylaşım!

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan yeni fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Moda Fashion Week İstanbul'da ikinci gün!

Dijital olarak gerçekleştirilen Fashion Week İstanbul, ikinci gününü yaratıcı moda şovlarıyla geride bıraktı.

Magazin Hattı Sağlıklı etkinlik..

Kyani’ye özel Nitro Nutrition Sağlıklı Yaşam ve Beslenme harekatını ünlülerin Beslenme ve Fitness Uzmanı, Kyani Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Mark Macdonald’ın katımıyla Türkiye’de başlattı.
Davetler Sağlıklı yaşam için bir arada...

Turkcell Platinum Park’ta düzenlenen ‘Sağlıklı Yaşam ve Spor’ etkinliği ile Dila, Nida Bozkurt, Beyhan Benardete ve Nergis Pekuysal sağlıklı yaşam için bir araya geldi.
Güncel Yeni rota 'Diyarbakır'

Türkiye’nin her noktasını keşfeden Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi, iç turizmin önemine dikkati çekmek amacıyla Diyarbakır'daydı.
Güncel 'Nice senelerimize'

Ceyda Ateş Toplusoy, iş insanı eşi Buğra Toplusoy ile evliliğinin 3. yıl dönümünü kutladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.