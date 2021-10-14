Aşıklar, dostlarıyla tatilde...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jeff Hakko'nun oğlu Allan Hakko, sevgilisi Merve Oflaz ve yakın dostları Niv- Romina Garih çiftiyle birlikte tatile çıktı. Yoğun iş temposuna ara vererek tatile çıkan Allan Hakko ve sevgilisi Merve Oflaz yurtdışında stres attı. Genç çiftte tatillerinde Romina Garih ve eşi Niv Garih eşlik etti. Merve Oflaz ise keyifli tatilden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yaz aylarını Bodrum'da birlikte geçiren Allan Hakko ve Merve Oflaz'a, Hakko'nun oğlu Benjamin Hakko'da katılmıştı.