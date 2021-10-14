Aşıklar, dostlarıyla tatilde...

Davetler

Sağlıklı yaşam için bir arada...

Turkcell Platinum Park’ta düzenlenen ‘Sağlıklı Yaşam ve Spor’ etkinliği ile Dila, Nida Bozkurt, Beyhan Benardete ve Nergis Pekuysal sağlıklı yaşam için bir araya geldi.