Sanatseverlerin Contemporary heyecanı...

Sanatseverlere üç günlük muhteşem bir sanat serüveni yaşatmaya hazırlanan Contemporary Istanbul, iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimlere ayrı bir heyecan yaşattı. Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya sponsorluğunda gerçekleşen ve VIP davetle başlayan sanat fuarında konuklar, eserleri inceleyerek bu eşsiz deneyimi yaşadılar. Türkiye'nin önde gelen çağdaş sanat fuarı olarak hafızalara kazınan 16'ıncı Contemporary İstanbul'daki eserleri incelemeye çok sayıda değerli isim geldi. 7-10 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan çağdaş sanat fuarıyla, İstanbullu sanatseverlere sanata doyacak.