Koç'un Paris geceleri...

Madonna, Irina Shayk, Rihanna, Miles Cyrus, Gigi Hadid gibi dünyaca ünlü isimlerin fotoğrafçısı olan Mert Alaş, Paris'te özel bir organizasyonun ev sahipliğini üstlendi. Parfüm görünümlü yeni bir cin markası çıkaran Mert Alaş, kendi markası için muhteşem bir lansman düzenledi. Türkiye'den yakın arkadaşı Nevbahar Koç ise Mert Alaş'ı bu anlamlı gecede yalnız bırakmadı. Mert Alaş, geçtiğimiz yıllarda Nevbahar Koç'un fotoğraflarını çekmek üzere Türkiye'ye Koç'un davetlisi olarak gelmişti ve teknede Koç'un fotoğraflarını çekmişti. Bu sayede dostlukları ilerleyen ikili, Paris'te bir araya gelerek Alaş'ın yeni markasını kutladı.

Aybala YILDIZ