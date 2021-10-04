Güncel

Koç'un Paris geceleri...

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ın Paris'teki organizasyonunun onur konuğu oldu

04 Ekim 2021 Pazartesi
Koç'un Paris geceleri...

Madonna, Irina Shayk, Rihanna, Miles Cyrus, Gigi Hadid gibi dünyaca ünlü isimlerin fotoğrafçısı olan Mert Alaş, Paris'te özel bir organizasyonun ev sahipliğini üstlendi. Parfüm görünümlü yeni bir cin markası çıkaran Mert Alaş, kendi markası için muhteşem bir lansman düzenledi. Türkiye'den yakın arkadaşı Nevbahar Koç ise Mert Alaş'ı bu anlamlı gecede yalnız bırakmadı. Mert Alaş, geçtiğimiz yıllarda Nevbahar Koç'un fotoğraflarını çekmek üzere Türkiye'ye Koç'un davetlisi olarak gelmişti ve teknede Koç'un fotoğraflarını çekmişti. Bu sayede dostlukları ilerleyen ikili, Paris'te bir araya gelerek Alaş'ın yeni markasını kutladı.

Aybala YILDIZ

Nevbahar Koç Mert Alaş Paris

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Koç'un Paris geceleri...

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ın Paris'teki organizasyonunun onur konuğu oldu
Davetler TİM delegeleri Antalya'da buluştu

TİM tarafından geleneksel hale getirilen TİM Delegeler Buluşması, Antalya Belek'te gerçekleştirildi.
Moda Paris Moda Haftası...

Modanın merkezi olarak kabul edilen Paris, birbirinden özel defilelere ev sahipliği yapıyor.
Caddeler Boğaz'da form tuttular...

İş insanı Tuncay Özilhan ve işadamı Serdar Bilgili, Bebek'te spor yaptı.
Magazin Hattı Paris'te Türk tasarımları...

Ayşe Ege ve Ece Ege’nin kurduğu, global moda sahnesinde Türkiye’yi başarıyla temsil eden Dice Kayek, uzun yıllardır yer aldığı Paris Moda Haftasında yer aldı.

Haftanın Şıkları Jean tarzı...

Sanem Tezman

Güncel Hakko'dan evliliğe ilk adım!

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko’nun oğlu Can Hakko, sevgilisi Deniz Aktaş ile nişanlandı.
Güncel Alkoçlar'dan yeni paylaşım

Geçtiğimiz günlerde annelik heyecanını yaşayan sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, doğum fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Güncel Mermerci'ye sürpriz kutlama!

Sosyetik güzel Derin Mermerci ve dostları Ender Mermerci'nin yeni yaşını bir arada kutladı.
Magazin Hattı Yeni sanat merkezinde 'Çeşitlenmeler' sergisi...

Anadolu yakasının sanatsal yaşamını hareketlendiren G&G Sanat Merkezi, kapılarını Devrim Erbil’ in “ÇEŞİTLEMELER” temalı sergisiyle sanatseverlere açtı.
Güncel Uzan, boşandı ve yeni aşka yelken açtı!

Fransa'da yaşayan firari işadamı Cem Uzan, 7 yıllık eşi Fanny Blanchelande'den boşanarak, yeni bir aşka yelken açtı.
Güncel Yeni filme özel gösterim...

James Bond'un 25. serisi Ölmek İçin Zaman Yok filminin ön gösterimi özel bir davetle gerçekleşti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.