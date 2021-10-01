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Yeni filme özel gösterim...

James Bond'un 25. serisi Ölmek İçin Zaman Yok filminin ön gösterimi özel bir davetle gerçekleşti.

01 Ekim 2021 Cuma
Yeni filme özel gösterim...

Daniel Craig ile 007 yapımcıları tarafından verilen bilgilere dayanarak askeri ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak özel olarak tasarlanan OMEGA Seamaster Diver 300M 007 Edition saat, Cinemaximum Kanyon’da gerçekleşen çok özel bir gecede tanıtıldı. OMEGA Türkiye Müdürü Mert Ünlü ve Pazarlama Müdürü Anıl Köprülü ev sahipliğinde gerçekleşen geceye Burcu Esmersoy, Deren Talu, Aslan-Feryal Gülman, Jake Fleming, Mehmet Korutürk, Aslı-Kaan Cüreklibatır, İpek ve Berk Köse gibi ünlü isimler katıldı. Konuklar özel gecede OMEGA Seamaster Diver 300M 007 Edition saatini yakından inceleme fırsatı buldu. Ardından James Bond’un son filmi Ölmek İçin Zaman Yok özel ön gösterimi gerçekleşti. Konuklar özel gecede OMEGA Seamaster Diver 300M 007 Edition saatini yakından inceleme fırsatı buldu. Ardından James Bond’un son filmi Ölmek İçin Zaman Yok özel ön gösterimi gerçekleşti. Beyaz perdenin en ünlü ajanı 007’yi canlandıran Daniel Craig favori Bond saati için, “OMEGA ile çalışırken, 007 gibi bir askeri kişilik açısından hafif bir saatin büyük önem taşıyacağına karar verdik. Ayrıca benzersiz bir görünüm kazandırmak için daha klasik dokunuşlar ve renkler deönerdim. Saatin son hali inanılmaz görünüyor.” dedi.

Onur AYDIN

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