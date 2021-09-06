Düğün sezonu açıldı, şıklık yarışı başladı

Ünlü iş insanı Olgun Zorlu ve Berrin Zorlu’nun oğlu Berkun Zorlu ile Venezuellalı Ana Mercedes Fernandez'in hafta sonu düzenlenen düğün daveti, tam bir şıklık yarışına sahne oldu. Tatilden döner dönmez Zorlu Ailesi'nin düğününe katılan hanımlar, şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Renkli seçimleriyle dikkat çeken ünlü isimler, rengarenk çiçeklerle süslenen otelin girişinde bol bol fotoğraf çektirdi. Aslı Şen, Feryal Gülman, Etel Baler, Berrin Zorlu ve daha birçok isim şık kombinleriyle tüm gece ışıl ışıl parladılar.