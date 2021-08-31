Sosyetik güzel Alara Koçibey, firari işadamı Cem Uzan ile evliliğinden olan kızı Yasemin Paris Uzan'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı. Geçtiğimiz günlerde oğlu Renç Emre Uzan'ın doğum gününü İstabul Boğazı'nda birlikte kano yaparak kutlayan Alara Koçibey, kızı Yazmin'in de 18'inci yaşını kutlamayı ihmal etmedi. Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan ünlü mimar Koçibey, kızına olan sevgisini 'Büyük 18. Mutlu yıllar aşkım, güneş ışığım. Olduğun ve olacağın her şeyle gurur duyuyorum. Seni dünyalar kadar seviyorum' notunuyla anlattı.